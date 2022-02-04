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استنكر النادي العربي ما حدث من تعسف شديد تجاه لاعب فريق كرة اليد فواز مبارك الذي شطب من بعض المقررات الدراسية وحرم من التخرج من كلية التربية الاساسية (قسم التربية البدنية)، بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية، رغم تقديمه للتفرغ الرياضي بالطريقة القانونية.

وأوضح العربي في بيان رسمي أنه وبالتنسيق مع رئيس اللجنة القانونية بالنادي المحامي عدنان أبل، قد تواصل مع عدد من أعضاء مجلس الأمة ومع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لحل المشكلة بشكل فوري، كما سيتم تقديم شكوى باللجنة توضح تفاصيل ما حصل.

وتابع: النادي العربي وإذ يبدي أسفه الشديد على مثل هذه التصرفات، يطالب اتحاد كرة اليد بالتدخل والقيام بواجباته تجاه اللاعب الدولي، كما نطلب تدخلاً من وزير التربية والتعليم العالي د. علي المضف ومحاسبة المسؤول عن اتخاذ هذا القرار المجحف.

