محلية

انطلقت اول من امس البطولة الدولية التاسعة لجمال الخيل العربية في ميدان بيت العرب التابع لمركز الجواد العربي المنظم للبطولة بمشاركة واسعة بلغت نحو 430 جوادا والعائدة لـ 194 من ملاك ومربي الخيل العربية في الكويت وخارجها وتستمر لمدة أربعة أيام. وقال مدير البطولة عبدالله البريهي ان البطولة بدأت بإقامة منافسات أجمل مهرة (عمر سنة فما أقل) على أن تتواصل باقي المنافسات في مختلف فئات البطولة الست وهي فئة المهور لنفس العمر وفئتي الأجمل للمهور والمهرات لعمر سنتين إلى ثلاث سنوات إضافة لفئتي الأفراس والفحول وهي الجياد ذات الأعمار (أربع سنوات فأكثر).واضاف البريهي ان البطولة تميزت في يومها الاول بمستوى جمالي عال من الجياد المشاركة موضحا ان الخيول ذات التقييم الاعلى من الحكام في كل مسابقة بجميع الفئات الست ستتأهل الى الجولات النهائية للبطولة التي ستقام في اليوم الختامي (غداً السبت). وذكر ان اللجنة المنظمة للبطولة خصصت جوائز قيمة لمربي الخيول الفائزة في المسابقات من اصحاب المراكز من الأول حتى السابع على ان يتم تكريم المتنافسين في الأدوار النهائية بدروع قيمة. وأكد ان اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الوكيل المساعد في الديوان الاميري والمدير العام للمركز الشيخة سارة الفهد سعت لضمان الجهوزية التامة لإقامة فعاليات هذا المحفل التراثي الذي يهدف الى تشجيع ملاك الخيل والمربين وإتاحة الفرصة امامهم لإبراز خيلهم المتميزة مشيدا بتعاون المشاركين بالبطولة مع المنظمين والحكام.

