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تنصح الاختصاصية في عالم التغذية بيان الحموي، بما يعرف بالمفاتيح الذهبية لاتباع طريقة مثلى في إنزال الوزن، وبلوغ الوزن المثالي الذي ينشده العديد من متبعي الحمية الغذائية وبرامج الريجيم.

وفيما يلجأ البعض إلى مقاطعة النشويات والخبز والرز للوصول إلى الوزن المثالي المطلوب، يلجأ آخرون إلى العمليات الجراحية مثل تكميم المعدة وغيرها من الوسائل الجراحية الحديثة.

وتقول الحموي إنّ هناك طرقاً أفضل لخفض الوزن بعيداً عن تلك التي تؤدي إلى انعكاسات سلبية على الصعيدين النفسي والجسدي.

1 أول تلك الطرق «المفاتيح» هي ضبط كمية السعرات الحرارية في الغذاء، بحيث تتراوح بين 300 و500 سعرة حرارية في اليوم.

2 في المقام الثاني، تأتي عملية ضبط مواعيد الوجبات اليومية، ففيما تساعد عملية ضبط السعرات الحرارية اليومية في إنزال الوزن، تلعب عملية ضبط الشهية في توقيت محدد دوراً مهماً في التوازن الغذائي المثالي.

3 تأتي عملية ضبط كمية المياه التي يتناولها الإنسان يومياً، ففيما تلعب المياه دوراً مهماً في امتصاص العملية الغذائية، لوحظ أن الأشخاص الذين يتناولون كميات مياه أقل من احتياجهم اليومي، قد يعانون من بطء عملية التنحيف وإنزال الوزن، لكنهم يحصلون على ثبات في الوزن أسرع من غيرهم.

وتأتي ما تعرف بـ«تمارين المقاومة».

4 لأن زيادة الكتلة العضيلة تلعب دوراً مهماً في زيادة القوة والمرونة، وكذلك زيادة معدل استهلاك الطاقة في الجسد، كما تساعد على الحماية من الترهلات.

5 يعتبر النوم مهماً جداً لأولئك الذين يسعون إلى إنزال الوزن، على أن يكون معدله ما بين 7 أو 8 ساعات يومياً، ويساعد النوم على ترميم الأنسجة المتضررة، وعلاج الذكريات.

6 لا بد من متبعي تلك الحمية الطبيعية الابتعاد عن مصادر التوتر، وذلك بمساعدة اختصاصي نفسي إذا لزم الأمر بغية المعرفة بكيفية إدارة المشاعر.

