أول النهار

أوضحت السفارة الاسبانية لدى البلاد في بيان لها حصلت «النهار» عليه والمتعلق ببعض المعلومات المتداولة حول دخول المواطنين الكويتيين والمقيمين الى اسبانيا ان المواطنين الكويتيين والمقيمين الراغبين في السفر الى اسبانيا غير معنيين بأي قيود مؤقتة للرحلات غير المبررة او الاساسية شريطة التزامهم بالشروط التي تفرضها الحكومة الاسبانية على القادمين الى اراضيها، والمتعلقة بملء استثمارة صحية صادرة من وزارة الصحة الاسبانية وذلك قبل الصعود الى الطائرة والحصول على الباركود الخاص بهذه الاستمارة. كما يجب على المسافرين الى اسبانيا والذين يمتلكون تأشيرة دخول صالحة وجواز سفر صالحاً تقديم احدى الشهادات المتعلقة بفيروس كورونا وهي شهادة التطعيم بإحدى التطعيمات المعترف بها من قبل الاتحاد الاوروبي ومنظمة الصحة العالمية وتكون صالحة بعد مرور 14 يوما من اخذ الجرعة الثانية من لقاح ضد كوفيد 19 والمعترف بها من قبل الاتحاد الاوروبي وان تكون صالحة لمدة 270 يوما.

اما بما يخص الجرعة التعزيزية او الثالثة فتبقى مطلوبة للمسافرين الذين يريدون تمديد اقامتهم في اسبانيا لما بعد 270 يوما من دخولهم الاراضي الاسبانية. كما يجب تقديم شهادة PCR وذلك قبل السفر بمدة 72 ساعة او التعافي من الاصابة من كوفيد19 بعد 11 يوما من التعافي بعد اجراء المسحة الأولى.

اما الذين اصيبوا بفيروس كورونا المتحور (أوميكرون) فعليهم تقديم شهادة صحية بالتعافي بعد مرور 180 يوما بعد اخر مسحة اجريت لهم.

وأشار البيان الى أن الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 12 سنة لا يحتاجون الى اي شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا. ولفت البيان الى ان استخدام تأشيرة الشنغن ومنذ تفشي فيروس كورونا اصبحت من الضروري استخدامها للدولة التي استخرجت منها، وفي حال استخدامها للسفر لابد من الالتزام بالتعليمات الصحية التي تفرضها كل دولة.

