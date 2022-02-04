أول النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح أن الاعلانات العشوائية، وغير المنظمة في مناطق العاصمة مناظر غير حضارية، وتلوث بصري وتحجب الرؤية عن قائدي السيارات، ومشكلة مؤرقة تحتاج إلى حلول بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. جاء كلام الخالد خلال الاجتماع التنسيقي الثالث عشر الذي عقده في غرفة الاجتماعات في ديوان عام المحافظة بحضور نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية (قوة الإطفاء) اللواء خالد عبد الله فهد، ونائب مدير عام البلدية لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل صادق جمعة، ومدير الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي، والوكيل المساعد في الهيئة العامة للبيئة د. عبد الله الزيدان، ومدير إدارة الرقابة البحرية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس سالم الحاي، ومدير صيانة هندسة طرق العاصمة في وزارة الاشغال المهندس عايد العنزي، ومراقب الشؤون الفنية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس بدر الفهد، ومشرف مفتش الأحياء المائية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حمد الخضير، ورئيس قسم الفنيين في مؤسسة الموانئ الكويتية د. فيصل اشكناني.

واستعرض الخالد مع الحضور عدداً من المشكلات في معظم مناطق المحافظة، لافتاً إلى أن الإعلانات العشوائية وغير المنظمة في الشوارع والساحات مناظر غير حضارية وتشكل خطراً على المواطنين من خلال وضعها أحياناً في أماكن تحجب فيها الرؤية عن قائدي السيارات وتشكل تلوثاً بصريا وأصبحت مشكلة مؤرقة وتحتاج الى حلول بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وقال المحافظ للحضور العمل مسؤولية وواجب وطني ونفتخر بعطاءاتكم وإنجازاتكم فأنتم الاساس والداعم لعملنا وكل الفرق الميدانية من البلدية والكهرباء وقوة الاطفاء العام والداخلية والاشغال والزراعة والثروة السمكية والبيئة والموانئ وباقي الجهات الاخرى.

وفيما يتعلق بإزالة المجسمات القديمة وبناء مجسمات جديد وتجميل بعض مداخل العاصمة أوضح الخالد أن تجميل مدينة الكويت العاصمة يأتي على سلم أولوياتنا مشيراً الى أن ما نحتاجه فعلاً هو السرعة في تنفيذ الاعمال والافكار التي تدعم عمليات التجميل والتحديث في المحافظة.

وحول سوق الصفارين أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم التقي أن نحو 16 شركة تقدمت بعروضها، لافتاً الى أن العرض الفائز سيكون بعد نحو شهرين من الان.

وفيما يتعلق بنقعة الشملان أكد ممثل مؤسسة الموانئ أن تنفيذ السور سيتم قريباً بعد الانتهاء من إقامة بناء مجاور للسور لمرافق الخدمات والمؤسسات الرقابية. وفي نهاية الاجتماع أعرب محافظ العاصمة عن شكره وتقديره للحضور على تعاونهم الدؤوب وإنجازاتهم الملموسة وجهودهم الدائمة في خدمة بلدنا الكويت.

