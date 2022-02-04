أول النهار

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح بمبنى رئاسة الأركان العامة للجيش، صباح أمس رئيس قسم المهندسين الـ55 والقائد العام لفيلق المهندسين الأميركي الفريق سكوت سبيلمون والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

