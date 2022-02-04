أول النهار

أعلنت (التقدم العلمي للنشر) أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنها ستعرض أحدث إصداراتها من الكتب والموسوعات والمجلات لجميع القراء في جناح خاص تقيمه في مجمع الأفنيوز ما بين 3 و5 فبراير الحالي حرصا منها على تعزيز الثقافة العلمية لدى الجمهور وترسيخ المعرفة العلمية السليمة لديهم.

وتستهدف (التقدم العلمي للنشر) أيضا من تنظيم هذه الفعالية الثقافية التواصل مع جميع شرائح الجمهور للتعريف بدورها في دعم نشر العلوم والتكنولوجيا والتعرف إلى فعالياتها العلمية والثقافية المتنوعة التي تنظمها على مدار العام.

