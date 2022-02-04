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بدأت وزارة المالية امس تحويل مكافآت الصفوف الأمامية لمستحقيها من العاملين في وزارة الصحة بعد استيفائهم اجراءات توقيع الاقرار والتعهد بأحقيتهم فيها وكذلك مراجعتها من قبل الجهات الرقابية والمالية.

وكان عدد من موظفي الصحة تسلموا اشعارات من تطبيق سهل صادرة من ديوان الخدمة المدنية بصرف وتحويل المكافآت المالية الخاصة بالصفوف الأمامية خلال فترة جائحة كورونا.

وشملت المكافأة العاملين في القطاع الطبي والاداري والتمريض والتخصصات الفنية الأخرى بأيام عمل تراوحت بين 50 و90 يوما، باعتبار ان جميعهم من الفئة الأولى التي حددها مجلس الوزراء وتنقسم لشقين عالي الخطورة ومتوسط الخطورة على ان تتراوح القيمة المالية التي سيحصلون عليها بين 3 آلاف دينار الى 18 الف دينار وذلك عن الفترة المحددة للمكافأة وهي من 24 فبراير وحتى 31 مايو 2020.

