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اعلن مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف ان جهود التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ممثلة ببنك الائتمان وصندوق التنمية الاقتصادية العربية اثمرت عن توفير سيولة لتمويل ما يقارب 11500 وحدة سكنية بقيمة 800 مليون دينار.

وأوضح في بيان صحافي امس ان البنك اعد دراسة متكاملة لضمان استدامة تمويل القروض العقارية للمواطنين والتي تتطلب اقرار العديد من التشريعات التي تضمن توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية.

من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة بمؤسسة الرعاية السكنية عن ان تسليم اوامر البناء للضواحي N5,N6,N7,N12 في مدينة المطلاع السكنية سيكون خلال فبراير الحالي عبر الموقع الالكتروني.

واضافت ان تنسيقا مشتركا يتم بين وزارة الكهرباء ومؤسسة الرعاية السكنية بشأن ايصال التيار لضواحي مدينة المطلاع وفقا للجداول الزمنية المعدة، مشيرة الى انتهائها من تمديد خطين هوائيين بقدرة 4 آلاف ميغاواط لتغطية احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية بعد ان اتمت انشاء 4 محطات تحويل رئيسة جهد 400 كيلو فولت للمحطة الواحدة لتغذية المنطقة بالكامل.

من جهته كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس ان ايصال التيار الكهربائي الى محطة التحويل الرئيسة في المطلاع ستكون بحلول الربع الثاني من هذا العام.

واوضح الفارس في رده على سؤال للنائب مرزوق الخليفة بشأن عدم ايصال الماء والتيار الكهربائي الى مدينة المطلاع السكنية ان اسباب التأخير ترجع الى الظروف التي مرت بها البلاد جراء جائحة كورونا مبينا ان اعمال هذا العقد توقفت مدة زمنية طويلة بسبب حظر مناطق تجمع العمال وعدم منح العمالة المتخصصة سمات دخول.

ولفت الفارس الى ان وزارة الكهرباء اعتمدت خطة لايصال المياه العذبة الى مدينة المطلاع عبر خطوط المياه الرئيسة في الربع الثاني من عام 2023 والتي ستكون جاهزة لتغذية شريحة من مستهلكي المدينة في المناطق ذات المناسيب المنخفضة.

وقال ان ضخ المياه فعليا في شبكة التوزيع يتطلب من الناحية الفنية ان تبلغ نسبة اشغال المدينة 70% من الطاقة الاستيعابية المخطط لها وذلك لتجنب ركود المياه في شبكة التوزيع وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة المستهلكين.