الأولى

جدد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، تأكيده على ان فرض الضرائب في البلاد ليس من اولويات عمل الحكومة، وقال: ماكو ضرائب.

واوضح في تصريحات صحافية، ان بعض التصريحات يساء فهمها، والضريبة ليست اولوية للاصلاح الاقتصادي، وهناك العديد من الادوات البديلة للاصلاح، والتي تعزز رفاهية المواطن وليس من ضمنها الضرائب.

وكان الرشيـــد أكد على حسابه في تويتر في وقت سابق ان الضـرائب ليست اولوية، مبينـا ان ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تعدان التزاما دوليا، ولكنهما تطبقان بقانون وليس بقرار من الوزير.

وأكد اهمية قانون الدين العام، مبينا انه ضروري لتمويل عجز الموازنة شريطة وجود خطة اقتصادية في هذا الشأن، كاشفا في الوقت ذاته عن ان الوزارة تعمل حاليا على اعداد تلك الخطة.

وقال في تصريحاته السابقة التي انتقد فيها تحريف المعاني رسالتي، لمن استشعر الخطر من خطواتنا تجاهه، التلاعب بالألفاظ ومحاولة ارهابنا اعلاميا لن تثنينا عن تنفيذ رغبة القيادة السياسية في تطبيق القانون ومحاربة الفساد وهي اولى خطوات الاصلاح الاقتصادي.

