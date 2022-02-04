الأولى

أكدت مصادر مطلعة لـ النهار، ان الدينار لن يتأثر بالتصنيف ولا التضخم، حيث ان الاجيال والاحتياطات ظهير قوي، موضحة ان قرابة التريليون دولار من الاحتياطات والاصول والذهب تدعم استمرار الدينار كاقوى عملة بالعالم.

وأوضحت ان ثبات وقوة الدينار مقارنة بالعملات الأخرى وقع،بسبب سياسات تحوطية متكاملة يتبعها البنك المركزي، ولا تسمح بوجود تأثيرات لعوامل مؤقته كتراجع التصنيف او ماشابه.

وأشارت المصادر الى ان هناك عددا كبيرا من العوامل والمقومات التي تساند وتدعم الدينار ليغرد بعيداً عن الاحداث والمؤثرات الاقتصادية الاعتيادية.

ووصفت القطاع المصرفي بالاقوى في منطقة الخليج والشرق الأوسط، لما يمتلكه من مخصصات مالية ضخمة وسياسة نقدية حذرة تعمل على ثبات وقوة العملة المحلية، منوهة الى ان تراجع التصنيفات الائتمانية لن تكون ذات اثر.

ولفتت الى ان المركزي ملتزم تماماً بتطبيق نظام سعر الصرف، الذي يهدف الى المحافظة على استقرار سعر الدينار، بما يضمن قوته الشرائية.، ويواصل الالتزام بالسياسات الرامية الى ترسيخ قوة العملة، في اطار المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بالبلاد.

وتابعت ان ربط الدينار بسلة عملات يوفر ركيزة فعالة ودرجة من المرونة لسعر الصرف في فترة ارتفاع سعر الدولار.