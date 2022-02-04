الأولى

أصدرت وحدة تنظيم التأمين، القائمة المؤهلة لاصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره 60 عاماً فاكثر من حملة شهادة المرحلة الثانوية وما دونها. وضمت القائمة المؤهلة 11 شركة بينها 4 شركات مدرجة في بورصة الكويت وهي وربة للتأمين، الخليج للتأمين، الكويت للتأمين، الأهلية للتأمين، فيما ضمت 7 شركات غير مدرجة وهي الخليج للتأمين واعادة التأمين، الدولي للتأمين التكافلي، ايلاف، بوبيان للتأمين، بيتك للتأمين، العربية الاسلامية، وعناية للتأمين.

وبامكان شريحة الستين اصدار وثائقها البالغة كلفتها 500 دينار تغطي خدمات صحية بـ 10 آلاف، واصدار اذن عملها بدءاً من الأحد المقبل.