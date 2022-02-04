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أصـدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهـة جمال الجـلاوي، قـراراً بتشكيل لجنـة تحقيـق محايدة مكونـة مـن ثـلاثة مستشـارين بالتعاون مـع رئيس ادارة الفتوى والتشريع للتحقيـق مـع رئيس مجلس ادارة جهـاز المناقصات بالانابة، وحـدد شهرا للانتهاء من اعمال التحقيق. وأصدرالجلاوي قراراً آخر بوقف احدى القياديات المحالة للتحقيق عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.

وقد جاءت تلك القرارات تفاعلاً مـع ما تم كشفه من قبل النائب مهند الساير مـن وقـوع مخالفـة تعـارض مصالح بجهاز المناقصات في تجديد عقد بين وزارة الاعلام واحـدى الشركات حيث تـم علـى الفـور بحـث ملـف الممارسة للتحقـق مـن صـحـة وقوع المخالفة.