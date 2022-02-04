وطن النهار

دشنت وزارة الصحة امس حملة تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا وذلك في صالة 5 في مركز التطعيم بمشرف.

وكانت حصيلة اليوم الأول لبدء الحملة 550 طفلا خلال الفترة الصباحية على ان يتم استكمال الجملة في الايام المقبلة.

وكانت وزارة الصحة اعلنت الاسبوع الماضي البدء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح اعمارهم من 5 الى 11 عاما ضد مرض فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19»، بعد ان كانت قد دشنت قبل أشهر حملة واسعة لتطعيم الاطفال الذين تتراوح اعمارهم من 12 الى 15 عاما.

وقالت الوزارة في بيان لها انها تعتزم البدء في تقديم لقاح «كوفيد-19» للأطفال من عمر الخامسة وحتى الحادية عشرة، على ان يبدأ تقديم الخدمة كأولوية لشريحة الحالات التي تحمل عوامل خطر، والتي قد تظهر عليها اعراض حادة عند الاصابة بـ«كوفيد-19».

وأفادت الوزارة باعتماد اللجان الفنية المختصة لقاح «فايزر -بايونتك» لهذه الفئة العمرية بناء على نتائج الدراسات وموافقة الهيئات والمنظمات المختصة.

وأكدت الوزارة انها لن تألو جهدا في تقديم الخدمة للاعداد التي بادرت او ستقوم بالتسجيل من هذه الفئة حماية لأبنائنا من اجل صحتهم وسلامتهم.

