وطن النهار

كشف امين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د. خالد الصالح عن انخفاض نسب القدوم المتأخر وزيادة نسب الشفاء من مرض السرطان، لافتا الى ان ذلك دلالة واضحة على ان شعار الأسابيع الخليجية 40% وقاية × 40% شفاء يتحقق فعلياً.

وأوضح ان هذا العام حدث تقدم مهم بتعاون رابطة الأورام العرب معنا لاقامة الأسبوع العربي الخليجي الأول الذي يضم بالاضافة الى دول مجلس التعاون كثير من الدول العربية لنشر التوعية ودعم الكشف المبكر لأمراض السرطان، وهي خطوة مهمة لتعميم هذا النشاط لما فيه مصلحة امتنا العربية.

وقال الصالح في كلمة له خلال افتتاح الأسبوع الخليجي السابع للتوعية بالسرطان انه على الرغم من التحديات التي تفرضها علينا الظروف الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا ومتحوراته، الا ان التوعية مستمرة ومتواصلة، وهذا ما يقوم به الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان بالتعاون مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان منذ 6 اعوام.

وأشار الى ان شعار هذا العام يركز على التوعية من السمنة وكل الأمراض المتعلقة بها كعامل اختطار مؤثر في زيادة الأمراض المزمنة غير المعدية وعلى رأسها السرطان، آملين بفضل كل الجهود المخلصة نشر هاشتاغ «# صحتك في رشاقتك هذا العام».

بدورها اكدت رئيس اللجنة المنسقة للاسبوع الخليجي السابع للتوعية بالسرطان د. حصة الشاهين ان هذه الفعالية تهدف الى ايصال رسائل التوعية تجاه امراض السرطان للمجتمع وتقديم الدعم بكل اشكاله لمرضى السرطان.

من جانبه، أكد مدير ادارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة د. حمود الزعبي ان مرض السرطان يعد احد الأمراض المزمنة غير المعدية الأربعة الرئيسة المسببة للوفيات في الكويت بجانب امراض القلب والشرايين ومرض السكر والأمراض التنفسية المزمنة.

