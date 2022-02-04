وطن النهار

أشاد امين سر جمعية المهندسين فهد العتيبي بتعاون وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب م. علي الموسى لاعادة بدلات مهندسي الهيئة، لافتا الى التواصل المباشر بين الجمعية والوزير لايقاف هذه القرارات التي تمنع صرف بدلات مهندسي الهيئة وتوجيهات معاليه لاصدار قرار الايقاف. وأضاف في بيان صحافي قائلا: لقد اثلج صدور المهندسين تعاون الوزير الموسى مع الجمعية فور ابلاغه من قبل مجلس ادارة الجمعية بهذه القرارات، مشيرا الى ان الوزير ابدى من خلال التواصل معه حرصا على دعمه للكوادر الوطنية والكفاءات، لافتا الى ان التعاون اثمر عن صدور هذا القرار من قبل مدير عام هيئة الزراعة بالوكالة علي الفارسي والذي يقضي بايقاف القرارات الادارية الخاصة بتحديد مراكز العمل التي تعمل بنظام النوبة وتحدد المسميات لبدل النوبة بالهيئة العامة للزراعة وباعتبارهما كأن لم يكونا.

