وطن النهار

دعت الجمعية الكويتية لدعم الاختراع والابتكار المؤسسات الحكومية والخاصة الى الاستفادة من خبرات وامكانات الكفاءات الوطنية التي اثبتت حضورا فاعلاً في مجال الابتكار والاختراع بمختلف المجالات.

وأكد عضو مجلس ادارة الجمعية سليمان الخطاف ان المخترعين والمبتكرين الكويتيين سجلوا براءات اختراع في العديد من المجالات التقنية والعلمية والصحية والخدمية ويمكن الاستفادة منها باعتبارها مورد دخل واستثمارا واعدا، مشيراً الى ان الجمعية تسعى الى جانب نشر ثقافة الابداع في المجتمع الى تبني ودعم المواهب وتقديم الاستشارات لكل المبدعين.

ورأى ان الاستفادة من هذه الكفاءات سيكون من صالح الدولة والمجتمع، ووجود المخترعين في المؤسسات الحكومية والخاصة سيعطي دفعا لهذه المؤسسات ويسهم في تنفيذ خطط العمل التي تصب في خانة التطوير، مشيرا الى ان الجمعية بصدد المشاركة في العديد من اللقاءات والمعارض المحلية والدولية وكذلك ستواصل زيارة المسؤولين والمؤسسات التعليمية لتعريف الطلبة بآليات الاختراع والابتكار والمجالات المتاحة في هذا الجانب.

