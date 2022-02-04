وطن النهار

أعلن عبدالله الرضوان رئيس مجلس ادارة رابطة الاجتماعيين الكويتية ورئيس اللجنة العليا لمبادرة «حياتك عزيزة» اطلاق مبادرتها التوعوية تحت عنوان «حياتك عزيزة» وهي مبادرة ولدت فكرتها في الرابطة بعد تزايد عدد حالات الانتحار بين فئة الشباب والاطفال خلال جائحة «كوفيد -19»، حيث تهدف هذه المبادرة الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين والمقيمين ومواجهة الافكار السلبية المؤدية للانتحار والعمل على الحد منها والقضاء عليها وسنعطي تفاصيل تلك المبادرة من اهدافها ورسائلها في المؤتمر الصحافي الذي يعقد صباح يوم الاثنين 7 فبراير 2022 في رابطة الاجتماعيين الكويتية بالعديلية.

