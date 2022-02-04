وطن النهار

فيما وعد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالانابة المهندس علي الفارسي، بالسعي نحو ازالة جميع التحديات التي تواجه الاتحادات المنتجة التي تسهم في تعزيز الامن الغذائي وتنفيذ مطالبهم المستحقة، اثنى رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان، على جهود الفارسي وتعاونه مع الاتحادات المعنية بالأمن الغذائي.

وقال الصويان في تصريح صحافي، عقب لقائه ورئيس اتحاد الالبان الطازجه الفارسي، ان الاخير ابدى تعاونه مع جميع الاتحادات المنتجة للامن الغذائي وحل جميع القضايا العالقة لهم وفق الاطر القانونية والتي تصب بالصالح العام، مشيرا الى ان الفارسي استمع لمطالب الصيادين وتفهم التحديات التي تواجههم وابدى تعاونه للسعي لازالة جميع التحديات وتنفيذ المطالب المستحقة.

ولفت الى ان المدير العام بالانابة قد اعطى توجيهاته لحل بعض الأمور بشكل فوري وفق النظام المتبع بهيئة الزراعة، معربا عن امله ان تشهد الايام المقبلة تحقيق المطالب المستحقة للصيادين والقطاعات الاخرى على ارض الواقع، وأن يكون القادم افضل ان شاء الله.

