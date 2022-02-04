وطن النهار

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية د. رنا الفارس إنجاز المسح الميداني الثالث للاستثمار المباشر في البلاد لعام 2021 والذي يعزز دعم اتخاذ القرار وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

وقالت الفارس في بيان صحافي امس الخميس إن المسح الذي أنجز بالتعاون بين الإدارة المركزية للاحصاء ومركز التميز في جامعة الكويت يعد أحد المتطلبات الإحصائية إقليميا ودوليا مؤكدة أنه يسهم بفاعلية في بناء قواعد من البيانات والمؤشرات الاحصائية ليعزز من تنفيذ أهداف وسياسات الإحصاء بخطة التنمية إضافة إلى دعم تحقيق رؤية (الكويت 2035) بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

وأضافت أن حركة الاستثمارات العالمية تأثرت بتداعيات جائحة كورونا عام 2020 لافتة إلى أن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر شهدت انخفاضا على الصعيد العالمي بلغت نسبتها 35 في المئة لتصل إلى نحو تريليون دولار مقابل نحو 5ر1 تريليون دولار في العام الذي سبقه.

وأشارت إلى أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم للتصدي للجائحة أدت إلى إبطاء المشاريع الاستثمارية القائمة ودفعت الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم المشاريع الجديدة موضحة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أهمية خاصة للاقتصادات المضيفة نظرا للدور الذي تسهم به في النمو والتنمية في تلك البلاد كما أنها تحمل معها خصائص الاقتصاد الصادرة عنه.

وعددت الفارس أهمية تلك الاستثمارات في تحقيق مزايا منها نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول المستثمر بها وزيادة القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في الدولة وتنمية رأس المال البشري في الدولة المضيفة بما تقدمه من تدريب للموظفين والعمال على تشغيل مشروعات الأعمال الجديدة.

وفيما يتعلق بنتائج المسح ذكرت أن عدد الشركات المشمولة بالعينة بلغ 428 شركة موزعة على القطاعات المختلفة وبلغت نسبة الاستجابة نحو 63?6 في المئة مقارنة بنسبة استجابة بلغت 66?8 في المئة للمسح الثاني الذي تم تنفيذه عام 2018 ونسبة استجابة 57?6 في المئة للمسح الأول الذي تم تنفيذه عام 2013.

أرصدة

وأفادت بأن إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية في الكويت في (القطاعات التي شملها المسح وقدمت بيانات باستثناء قطاع الحكومة العامة) بلغ نحو 14010?7 ملايين دينار في نهاية 2020 بارتفاع قيمته 1024?7 مليون دينار ونسبته 7?9 في المئة مقارنة بإجمالي أرصدة العام السابق البالغ نحو 12986?0 مليون دينار.

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت بين أن أرصدتها بلغت نحو 3550?7 مليون دينار في نهاية عام 2020 وتشكل نحو 25?3 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

ونقل البيان عن مدير عام الإدارة المركزية للاحصاء بالتكليف عادل خدادة قوله إن المسح الميداني الثالث للاستثمار المباشر لعام 2021 يأتي كأحد المسوح التي تهدف إلى فهم كل المعطيات المتعلقة بالمناخ الاستثماري في دولة الكويت من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الكيانات الأجنبية التي تصنف كمؤسسات للاستثمار المباشر في البلاد.

وأكد خدادة أن بناء قاعدة بيانات للاستثمار المباشر للدولة يسهم في التعرف على طبيعة المناخ الاستثماري في الاقتصاد الكويتي وسعي الدولة إلى استقطاب المستثمرين الأجانب بما يتوافق مع خطة التنمية الوطنية لرؤية الكويت 2035 (كويت جديدة) منوها بأهداف الرؤية التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع مزدهر ومستدام وجعل البلاد مركزا إقليميا رائدا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.

نجاحات

من جهتها، قالت الوكيلة المساعد لشؤون العمل الإحصائي منية القبندي إن مسح الاستثمار المباشر يعد واحدا من المسوح المهمة التي تنفذها الإدارة المركزية للإحصاء كما يعد من المسوح النوعية التي تحقق نجاحات من خلال تقديم البيانات وتوفيرها بما يساعد على وضع الخطط الاستراتيجية للدولة.

من جانبه، بين مدير مشروع المسح الميداني الثالث د. نايف الشمري أن هذا المسح يعد أحد المسوح التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الكيانات التي تصنف كمؤسسات للاستثمار المباشر في البلاد والهدف منه استكمال قاعدة بيانات الاستثمار المباشر من خلال تنفيذ المسح للسنوات من 2018 وحتى 2020 بهدف تطوير قاعدة بيانات الاستثمار المباشر واستكمال السلسلة الزمنية للبيانات حتى أحدث بيانات سنوية متاحة.

