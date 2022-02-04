وطن النهار

قال مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف: إن جهود التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ممثلة ببنك الائتمان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبدعم من مجلس الأمة أثمرت عن توفير سيولة لتمويل ما يقارب 11500 وحدة سكنية بقيمة 800 مليون دينار (نحو 2?6 مليار دولار أميركي).

وأوضح المضف في بيان صحافي أمس الخميس أن البنك أعد دراسة متكاملة لضمان استدامة تمويل القروض العقارية للمواطنين والتي تتطلب إقرار العديد من التشريعات التي تتضمن توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية.

يذكر أن مجلس الأمة وافق في جلسة خاصة أخيراً بالإجماع على الاقتراح بقانون زيادة رأس مال بنك الائتمان من أجل توفير السيولة اللازمة في البنك لتمويل قروض الوحدات السكنية.

