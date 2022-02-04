وطن النهار

كشفت مصادر مطلعة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ان موعد تسليم اوامر البناء للضواحي: N5,N6,N7,N12 في مدينة المطلاع السكنية سيكون خلال فبراير الحالي عبر الموقع الالكتروني، مشيرة الى ان بنك الائتمان سيقوم بتمويل اكثر من 11500 مستفيد في مشروعي المطلاع وخيطان الجنوبي بعد توفير الميزانية المطلوبة والتي اقرت لبنك الائتمان مؤخرا بما يقدر بـ 800 مليون دينار. واضافت المصادر ان تنسيقا مشتركا بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن إيصال التيار لضواحي مدينة المطلاع وفقا للجداول الزمنية المعدة، مشيرة الى انتهاء الوزارة من تمديد خطين هوائيين بقدرة 4 آلاف ميغاواط لتغطية احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية بعد انتهاء المؤسسة من إنشاء 4 محطات تحويل رئيسية جهد 400 كيلو فولت للمحطة الواحدة لتغذية المنطقة بالكامل. وتختص المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتمديدات الكهربائية وإيصال التيار الى القسائم التي تقوم بالتمديدات وفقا للمواعيد المقررة لديها ليتمكن المواطنون من تقديم طلبات إيصال التيار لدى الوزارة، خاصة وأن «السكنية» لديها 8 عقود متعلقة بتمديد الكيبلات، حيث تم توقيع 5 عقود منها، وجار التعاقد على المتبقي خلال الفترة المقبلة.

