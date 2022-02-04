وطن النهار

وقعت شركة صناعة الكيماويات البترولية امس عقدا مع اتحاد المزارعين الكويتي لتوريد كميات من أسمدة اليوريا لتوفيرها في السوق المحلي. وقالت (الكيماويات البترولية) في بيان صحافي إن العقد يتضمن توريد 75 طنا من اليوريا (الحبيبية) وذلك كبداية للتعاون ابتداء من شهري فبراير الجاري ومارس المقبل وبكلفة شحن ونقل مناسبة. وأضافت أن العقد يأتي ضمن التعاون المشترك ويؤكد دور الشركة في دعم الزراعة والمزارعين المحليين. وذكرت أنها تواصلت مع المؤسسة الوطنية للأسمدة الكيماوية في البحرين لشحن ونقل منتج اليوريا (الحبيبية) من مصنع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات لإنتاج الأسمدة في البحرين وذلك بكلفة شحن ونقل مناسبة.