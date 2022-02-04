وطن النهار

استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى، سفير الهند لدى البلاد سيبي جورج والوفد المرافق له.

واستهل الموسى حديثه بالترحيب بالسفير والوفد المرافق، كما أشاد بالعلاقات التاريخية القديمة والمميزة بين البلدين وعلى أعلى المستويات وأكد حرصه على تعزيز هذه العلاقة الطيبة.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية وحمايتها في الكويت، واوضح الموسى أن سوق العمل بالكويت يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات لذوي خبرة تخدم سوق العمل وحاجته كما تبذل الهيئة جهوداً حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت ويعود في الوقت ذاته بالنفع على العمالة وعلى البلدان المرسلة لها.

