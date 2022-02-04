وطن النهار

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه في اطار المحافظة على السلامة المرورية والتصدي للمخالفين والمستهترين وتطبيق القانون حمايةً لمستخدمي الطريق وقائدي المركبات وحفاظاً على الأرواح، نفذت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022 وأسفرت عن تحرير 238 مخالفة استخدام الهاتف اثناء القيادة و253 مخالفة عدم ربط حزام الأمان و98 مخالفة شاحنات وتحرير 100 مخالفة لمركبات الاجرة. وأضافت الإدارة انه تم إحالة 6 أشخاص إلى نظارة المرور، وضبط 6 أحداث لعدم حملهم رخصة قيادة وضبط شخص مخالف لقانون الإقامة وضبط 5 مركبات مطلوبة للقضاء، كما تم حجز 102 مركبة مخالفة.