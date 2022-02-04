وطن النهار

قررت محكمة التمييز تأجيل النطق بالحكم في قضية شراء الاصوات المتهم فيها مرشح سابق وزوجته واخرون الى جلسة الخميس القادم. وكانت محكمة الاستئناف ايدت الحكم الصادر بحبس المرشح سنتين مع الشغل والنفاذ فيما اكتفت بكفالة 1000 دينار لوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد زوجته ومواطنه، كما قضت بتأييد الحكم الصادر بالامتناع عن النطق بعقاب 4 مواطنات في قضية شراء أصوات في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة 2020. واتهمت النيابة العامة المتهم الأول بالقيام برشوة انتخابية عندما قام بشراء اصوات بواسطة من المتهمات الثانية إلى الرابعة بأن امد المتهمة الثانية «زوجته» بالمبالغ المالية وقمن باعطائها للمتهمة الخامسة لحملها على التصويت له في انتخابات مجلس الامة المقبلة.