وطن النهار

أعلنت وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب ان الافتتاح الرسمي لبرج التحرير بعد تأهيله سيكون يوم الأحد القادم 6 فبراير على فترتين صباحية ومسائية للجمهور تزامنا مع فترة احتفالات الأعياد الوطنية والتحرير مع التشديد في تطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة دخول المطعمين.

واكدت في تصريح صحافي أن برج التحرير يعد من أهم المعالم الحضارية والسياحية في الكويت، ويعتبر ثاني مبنى بعد برج الحمرا ويبلغ ارتفاعه 372 م، لافته إلى أنه تم تشييد هذا البرج في عام 1986 وتوقف بعد ذلك أثناء الغزو الغاشم، وتم استئناف العمل فيه في عام 1993، وتم افتتاحه حينها في عهد المغفور له الراحل الشيخ جابر الأحمد في 10 مارس 1996.

وأشادت الشهاب بدور كل القيادات والمسؤولين في الوزارة وتعاون الجهات الحكومية التي قدمت جميع التسهيلات بالإضافة لشركات الاتصالات بمختلف مسمياتها التي رعت هذه المبادرة ليتم إعادة تأهيله مجددا..

وأفادت أن وزارة المواصلات لديها مقتنيات مهمة وتاريخية في الوزارة تحكي تاريخ عريق لكل قطاعات الوزارة لاسيما قطاعي الاتصالات والبريد، لذلك أرتأينا أن يكون للجمهور اطلاع على هذه المقتنيات في البرج.

وأشارت إلى أن البرج يبلغ ارتفاعه 150 م ومساحة الدور الموجودين فيه 926 متراً مربعاً، مؤكدة أن الاجزاء الخرسانية للبرج يبلغ ارتفاعها 308 أمتار، حيث إن الجزء الفني للبرج توجد فيه سبع منصات لتركيب الهوائيات، ويشمل مصعدين بانوراما مخصصة للجمهور.

واكدت الشهاب حرص وزارة المواصلات على استقطاب المشاريع الشبابية في افتتاح البرج، عبر حجز رسمي للاطلاع على مقتنيات الوزارة أيام الخمسينيات والستينيات والسبعينيات.

واشارت إلى توافر المشاريع الشبابية لتكون في خدمة الجمهور القادم لمشاهدة مقتنيات الوزارة بالإضافة لوجود شركات كبرى لعرض منتجاتها أمام الجمهور، مشيدة بدور الشركات العالمية ودورها في إعادة تأهيل البرج ليكون جاهزا أمام الجمهور.

بدوره قال الوكيل المساعد لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة م. مانع العجمي أنه تم إعادة افتتاح وتأهيل مبنى برج التحرير، ليكون جاهزا أمام الجمهور بمناسبة الاحتفالات في مناسبة الأعياد الوطنية والتحرير.

