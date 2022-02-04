مال وأعمال

أكدت مصادر مطلعة لـ «النهار»، أن الدينار لن يتأثر بالتصنيف ولا التضخم، حيث إن الاجيال والاحتياطات «ظهير قوي»، موضحة أن تريليون دولار من الاحتياطات والاصول والذهب تدعم استمرار الدينار كاقوى عملة بالعالم.

وأوضحت أن ثبات وقوة الدينار مقارنة بالعملات الأخرى ،بسبب سياسات تحوطية متكاملة يتبعها البنك المركزي، ولا تسمح بوجود تأثيرات لعوامل مؤقتة كتراجع التصنيف أو ما شابه.

وأشارت المصادر الى ان هناك عدداً كبيراً من العوامل والمقومات التي تساند وتدعم الدينار ليغرد بعيداً عن الاحداث والمؤثرات الاقتصادية الاعتيادية.

ووصفت المصادر القطاع المصرفي الكويتي بالاقوي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، لما يمتلكه من مخصصات مالية ضخمة وسياسة نقدية حذرة تعمل على ثبات وقوة العملة المحلية ، منوهة الى ان تراجع التصنيفات الائتمانية لن تكون ذات أثر.

وبينت ان حكومة دولة الكويت متمثلة في البنك المركزي تعمل على حماية الدينار من أية تأثيرات خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم في المرحلة الحالية.

واكدت على ان احتياطي الدولة والسيولة النقدية العالية والاسلوب الأمثل في الإدارة المصرفية في الكويت تعد الذراع الطولى لحماية الدينار من التأثيرات الخارجية، مضيفة ان الدينار عملة قوية منذ زمن تعتمد على اقتصاد قوي ومتين يسير وفق أسس ومقومات عالية الجودة.

ولفتت الى أن المركزي ملتزم تماماً بتطبيق نظام سعر الصرف، الذي يهدف إلى المحافظة على استقرار سعر الدينار، بما يضمن قوته الشرائية.، ويواصل الالتزام بالسياسات الرامية إلى ترسيخ قوة العملة ، في إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بالبلاد.

وتابعت أن ربط الدينار بسلة عملات يوفر ركيزة فعالة ودرجة محدودة من المرونة لسعر الصرف في فترة ارتفاع سعر الدولار.

