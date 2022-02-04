مال وأعمال

شهد المؤتمر التقني الدولي ليب LEAP22، الذي تقام فعالياته حاليا في مدينة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير الجاري، إطلاق جواز سفر الشركات الناشئة، من جانب منظمة التعاون الرقمي (DCO)، والذي سيبدأ بدولتين هما السعودية ونيجيريا. وتعد منظمة التعاون الرقمي (DCO) منظمة متعددة الجنسيات، تأسست أواخر عام 2020؛ لتمكين الازدهار الرقمي للجميع، وتضم 8 دول أعضاء، ويبلغ إجمالي عدد سكانها نصف مليار نسمة، ولديها ناتج محلي إجمالي مشترك قدره 2 تريليون دولار. وتواجه الشركات الناشئة عقبات قانونية ومالية وإدارية عند العمل على توسيع أنشطتها عبر الحدود، حيث يستغرق إنجاز المعاملات الإدارية وحدها أكثر من عام لتحمل عناء المرور عبر العمليات التنظيمية المرتبطة بتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها على المستوى العالمي.