مال وأعمال

أعلنت وحدة تنظيم التأمين القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الاهلي ممن بلغ عمره 60 عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون.

واوضح القرار رقم 3 لسنة 2022 ان هناك 11 شركة تمت الموافقة لها على اصدار الوثائق الخاصة بالتأمين الصحي للعمالة الوافدة ودعت وحدة تنظيم الجهات المختصة تنفيذ القرار فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اوضح رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي ان القرار صدر بعد الاطلاع على القانون رقم «125» لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم «1» لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 1/2/2022، وبناء على القرار رقم «2» لسنة 2022 بشأن قواعد اصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الاهلي ممن بلغ عمره «60 عاما» فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون، وبناء على تعميم رقم «1» لسنة 2022 بشأن نموذج طلب اضافة شركة للقائمة المعتمدة للقرار رقم «2» لسنة 2022.

