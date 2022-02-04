مال وأعمال

اختتمت البورصة تداولات الاسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات بعد ارتفاع استمر 4 جلسات وبتغييرات محدودة لترتفع القيمة السوقية للبورصة بنحو 432 مليون دينار بعدما اغلقت البورصة على 43.487 مليار دينار مقابل 43.055 مليار دينار.

وقد شهدت البورصة خلال هذا الاسبوع العديد من المؤثرات الايجابية وفي مقدمتها اختتام مؤتمر «اوبك» باقرار زيادة الانتاج بدءاً من مارس المقبل، وتوازن اداء السوق نسبيا مع ارتفاع السيولة ما يسهم في النمو التدريجي للسوق خاصة مع النتائج الجيدة للشركات التي اعلنت ارباحها الى الان وتوقعات الايجابية بان تكون نتائج الشركات في 2021 افضل بكثير من 2020، ونجاح صناع السوق في تحفيز الدخول على اسهم الشركات التي تعمل عليها،وخاصة ان اغلبها تشغيلية ما ساعد في تحرك العديد من الاسهم التابعة للكتل الاستثمارية بقوة.

وقد شهدت جلسة الامس ارتفاع مؤشر السوق العام 20?9 نقطة ليبلغ مستوى 7400?4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?28 في المئة.

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة 278.83 مليون سهم تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ 15.666 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة تُقدر بنحو 71.02 مليون دينار بارتفاع 9.7% عن سيولة أمس البالغة 64.76 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 55?5 نقطة ليبلغ مستوى 6161?28 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?91 في المئة من خلال تداول 205?2 ملايين سهم عبر 11184 صفقة نقدية بقيمة 41?7 مليون دينار (نحو 137?6 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6?3 نقاط ليبلغ مستوى 8036?67 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?08 في المئة من خلال تداول 73?17 مليون سهم عبر 4482 صفقة بقيمة 29?2 مليون دينار (نحو 96?3 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 106?5 نقاط ليبلغ مستوى 6521?52 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?66 في المئة من خلال تداول 151?1 مليون سهم عبر 8255 صفقة نقدية بقيمة 35?5 مليون دينار (نحو 117?15 مليون دولار)

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات بصدارة الاتصالات بنمو نسبته 4.81%، بينما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها الطاقة بانخفاض قدره 1.31%، في حين استقر 3 قطاعات عند الإقفال.

وجاء سهم «إس تي سي» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير قدره 29.02% بالتزامن مع النتائج الإيجابية والتوزيعات السخية للشركة عن عام 2021، فيما تصدر سهم «الصناعات الوطنية» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنسبة 9.02%.

وتصدر سهم «إس تي سي» أيضاً نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 17.09 مليون دينار من خلال تداول 15.41 مليون سهم، بينما تصدر سهم «جي إف إتش» نشاط الكميات بتداول 53.09 مليون سهم مُتراجعاً بنحو 3.26%.

