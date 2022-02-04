مال وأعمال

أصدرت غرفة تجارة قطر دراسة بعنوان «واقع قطاع السياحة القطري في زمن «كورونا»- التحديات والحلول»، تناولت واقع قطاع السفر والسياحة القطري، وأثر جائحة كورونا على النشاط السياحي ومساهمة قطاع السياحة في الناتج الاجمالي المحلي، والجهود لتنمية قطاع السياحة القطري.

ووفق بيان للغرفة، تلقت (د. ب. أ) نسخة منه، لم يشهد إجمالي عدد الفنادق، خلال فترة جائحة كورونا، نموا في عام 2020 ، بينما انخفض عدد الغرف الفندقية بنسبة بلغت 5?2% خلال نفس الفترة ليبلغ عددها 23 ألفا و297 غرفة بنهاية العام 2020 مقارنة عدد 24 ألفا و562 غرفة فندقية في العام 2019. وأوضحت الدراسة أن قطاع الضيافة في قطر حقق اداءً جيداً بشكل عام وفقا للمعايير العالمية، وسجلت الدوحة سادس أعلى معدل إشغال على مستوى العالم في عام 2020 والأقل انخفاضاً في إيرادات الغرف المتوفرة بين المدن العالمية الرئيسة.

