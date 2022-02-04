مال وأعمال

ارتفعت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل، بالقرب من تريليوني دولار، وهو المستوى الذي تخطته خلال تعاملات جلسة لبرهة من الوقت قبل أن تعاود الإغلاق عند قيمة سوقية 1.97 تريليون دولار. ويمثل تخطيها لعتبة تريليوني دولار، الانضمام إلى مجموعة فريدة من الشركات، لتصبح ثالث شركة في العالم قيمتها السوقية تتجاوز هذا الحاجز جنباً إلى جنب مع أبل ومايكروسوفت. يأتي ذلك، بعد أن ارتفعت الأسهم بأكثر من 8% في أعقاب تقرير أرباح الشركة الفصلي. وأغلق السهم عند مستوى 2975 دولاراً، حيث كان في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب في يوم واحد في ما يقرب من عامين، ما خفف المخاوف بشأن امتلاك أسهم التكنولوجيا العملاقة بعد عمليات بيع على مستوى القطاع في الأسابيع القليلة الماضية. ارتفعت أسهم الشركات الأكثر قيمة في وول ستريت في العامين الماضيين. ومع المكاسب الضخمة للأسهم، أضاف المليارديران المؤسسان لشركة غوغل، لاري بيغ، وسيرجي برين، أكثر من 15.7 مليار دولار إلى ثروتهم في ليلة واحدة، حيث جمعا 8 و7.73 مليارات دولار على التوالي، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ للمليارديرات».

