مال وأعمال

استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 1800 دولار الرئيسي، إذ حد تراجع سعر الدولار وعوائد السندات الأميركية من أثر قفزة في إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1802.72 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1802.90 دولار. وحصل المعدن النفيس على دعم من تصريحات مسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، التي هدأت التوقعات بزيادات حادة في أسعار الفائدة هذا العام وأضعفت الدولار، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.