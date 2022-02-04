مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، عن تقديم دعمه لإحدى الندوات الهادفة إلى ترسيخ المعرفة الرقمية لدى الحضور والتي ستقام تحت عنوان: «كيفية الارتقاء بمستوى الابتكار والإبداع والأداء في العصر الرقمي». وهذه الندوة التي سيحضرها موظفو البنك الأهلي الكويتي من مختلف المستويات والإدارات ستعقد بتاريخ 8 فبراير 2022، وهي من إعداد البروفيسور مايكل وايد، وهو متخصص في الابتكار وإدارة المعلومات الاستراتيجية في المعهد الدولي لتطوير الإدارة، مدير المركز العالمي لتحويل الأعمال الرقمية. وفي معرض تعقيبه على هذه الندوة، قال سمير اليعقوب، مدير عام التحول الرقمي بالبنك الأهلي الكويتي: «يولي البنك الأهلي الكويتي لسنوات عديدة أهمية خاصة بالتكنولوجيا ويضعها في طليعة استراتيجيته، كما يسعى البنك بكل فعالية إلى تعزيز الابتكار الرقمي في كافة عملياته». وأضاف بالقول، «نحن سعداء بشراكتنا مع معهد الدراسات المصرفية والبروفيسور مايكل وايد ونشكرهم لاستضافة هذه الندوة للاستفادة من قدراتنا ومساهماتنا في هذا المجال لتزويد الموظفين بمثل هذه المبادرات والفرص البناءة بما يمكّنهم من النمو والازدهار.» وتندرج هذه المبادرة في إطار إستراتيجية البنك الأهلي الكويتي الرقمية التي تعزز النظرة المستقبلية القائمة على التكنولوجيا الرقمية وتتبنى مفهوم «تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وبساطة». وسيتم خلال الندوة تسليط الضوء على أهمية الطرق الجديدة لدعم الابتكار والإبداع باستخدام طريقة «إليان» (ALIEN) المستلهمة من كتاب مايكل وايد الشهير : «المسار غير التقليدي للأفكار المبدعة»

« ALIEN Thinking: The Unconventional Path to Breakthrough Ideas». ويحرص البنك الأهلي الكويتي باستمرار على دعم كافة الجهود والمبادرات التي تشجع على تبادل المعرفة، وفضلاً عن ذلك، يلتزم البنك برعاية وتنظيم واستضافة الفعاليات الإعلامية والتواصلية التي تعود بالنفع والفائدة على جميع الموظفين.

