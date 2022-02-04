مال وأعمال

أعلنت شركة أرزان ثروات، بأنها قدمت استشارة لفرصة تمويل ميزانين استثمارية في الولايات المتحدة الأميركية وذلك ضمن استراتيجية ارزان ثروات والتي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين حيث تم تطبيق هذه الاستراتيجية في الاستثمار العقاري Real Estate Index Linked Securities («REILS») المرتبط بأداء مؤشر العقارات والذي يعد أحد أنواع تمويل الميزانين مع إطفاء أصل الدين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.

تتركز هذه الصفقة وهي استثمار الــ REILS السادس على تمويل الميزانين لمحفظة عقارية لمجمعات سكنية مؤلفة من 1339 وحدة سكنية مؤجرة بنسبة 95% وذلك في كل من ولاية نيويورك ، نبراسكا، ميزوري ونيوهامشير في الولايات المتحدة الأميركية وسيتم كذلك استخدام هذا التمويل لتطوير ثلاث مجمعات سكنية أخرى بإجمالي 396 وحدة سكنية.

توفر صفقة الــــ REILS الحالية للمستثمرين إيراد ثابت بنسبة تقارب 8% على قيمة القرض ، مدفوعة بشكل ربع سنوي بالإضافة إلى نسبة من أصل مبلغ القرض تتزايد بشكل تصاعدي خلال فترة الأربع سنوات لهذا الاستثمار. هذا ومن المتوقع بأن يسترد عملاء أرزان ثروات ما يقارب 52% من مبلغ الاستثمار من خلال الدفعات الربع سنوية فقط، بالإضافة إلى دفعة إضافية يتم استلامها بنهاية فترة الاستثمار. كما أن العائد الداخلي على الاستثمار المتوقع لصفقة الــــ REILS بحد أدنى 8.4% وحد أقصى 12% حيث ترتبط الدفعة الأخيرة بأداء كل من مؤشري أسعار السلع الاستهلاكية وسوق العقارات في هذه المناطق.

وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، وسنستمر بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار.

علق مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: «يسعدنا تقديم المشورة للصفقة السادسة ضمن استراتيجية تمويل الميزانين التي صممت بهدف الاستفادة من عوائد مماثلة للاستثمار العقاري ولكن بمخاطر أقل. إن أهم ما يميز استراتيجية الــ REILS لتمويل الميزانين هو هيكلة الصفقة المتضمنة جدولة تسديد القرض الذي يقلل مخاطر الاستثمار لعملائنا بالإضافة الى تحقيق دخل ثابت ومميز. والجدير بالذكر أنه نظراً الى التضخم المرتفع حالياً، فإن تحركات مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية المرتبطة بتحديد الدفعة النهائية للمستثمرين ممكن أن تزيد من فرص الوصول إلى الحد الأقصى من معدل العائد الداخلي على هذا الاستثمار عند التخارج. هذا وتواصل أرزان ثروات إعطاء الأولوية للفرص التي تحافظ على ثروة عملائنا وتحميها ، مع تمتعهم بتدفق دخل متوقع ومنتظم».

