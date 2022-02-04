النهار Weekend

منتجع «تلال العين» من افضل فنادق العين بدولة الامارات حيث يجمع بين الطابع غير التقليدي والفخامة والتميز بأجوائه الهادئة والمريحة، موفراً تجربة فندقية رائدة وفق أعلى معايير الضيافة.

ويعتبر منتجع «تلال العين» اول منتجع اماراتي متكامل بتصنيف خمس نجوم للسياحة الصحراوية والتراثية في المنطقة، حيث يتمتع بوقوعه في صحراء مدينة العين حيث يُفضل الكثيرون القيام برحلات السفاري والرحلات الاستكشافية المُتنوعة من خلاله، كما يتميز بالإطلالة الجبلية الساحرة.

ويجسد «تلال العين» تجربة سياحية مميزة من قلب الصحراء والتراث الاماراتي والعربي الاصيل من خلال معايشة مفردات ومقومات الحياة الاماراتية البدوية والتعرف عن قرب على التراث الثقافي والعادات العربية. ويوفر منتجع تلال العين الكثير من الأنشطة الترفيهية كالصيد بالصقور، ركوب الجمال والخيل، الرماية، الرحلات البرية، مشاهدة المعارض المؤقتة، التزلج على الرمال، حلقات الثقافة المحلية، ركوب الدراجات الرباعية، ومجموعة من المسابح منها مسابح ذات إطلالات على الصحراء.

تم تصميم جميع الوحدات بالفندق بأجمل الديكورات العصرية الأنيقة، ويُمكن التنقل بسهولة من وإلى المطار حيث يُوفر الفندق وسائل مواصلات مُخصصة، ويوجد به خدمات مُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة،وخدمات عائلية كخدمة مجالسة الرضع، بوابات مُخصصة لسلامة الأطفال، دي في دي وكتب وموسيقا للأطفال، شبكات تلفزيونية مخصصة للأطفال، ومناطق ألعاب داخلية وخارجية.

ويوجد بالفندق مطعمان يقومان بتقديم الكثير من الوجبات التي تنتمي لشتّى بلدان العالم مثل الوجبات الأميركية، الصينية، اليونانية، الهندية، الإيطالية، الشرقية، بالإضافة إلى وجبات الجريل والباربيكيو.ويُوفر الفندق وجبات الإفطار المتأخر، الغداء، شاي ما بعد الظهيرة، العشاء، ساعة الكوكتيلات، وتوجد الوجبات في صورة كونتيننتال مع قهوة جيدة، ويتم توفير خدمة الفطور في الغرفة.

