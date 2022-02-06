الحكومة عدوة نفسها!

آراء

إن أغلبية المواطنين يحبون ويدعمون النظام في كل تصرفاته التاريخية. ومع ذلك لايرون اي بوادر للاصلاح من قبلها. ولكن هل هناك تفسير لتلك التصرفات العجيبة المعيبة؟ ماذا تريدون من المواطنين؟ لماذا تضعونهم في حيرة مستمرة؟!

فكِّري يا حكومة في وضع البلد المزعج والغريب في المنطقة. حرام عليكم الاستمرار في عدم التفكير في راحة المواطنين وخوفهم على مستقبلهم ومستقبل اولادهم.

إن الامور للاسف لا تبشر بالخير. والكل محبط وينتظر الجدية في التغيير والاصلاح.

لذا يكفي احباطاً وتخويفاً للمواطنين على حاضرهم ومستقبلهم كفى عبثاً. الناس تبي الإصلاح وترجو من اصحاب القرار التفكير الجدي في البدء بالاصلاح الذي تأخر كثيرا وتعقد مشكلة البلد في سوء الادارة غير الطبيعي بكل المقاييس.

ان طلب المواطنين من اصحاب القرار صار ملزما وجديا قبل فوات الأوان.. والندم على كل شيء في الكويت لان الجميع في نفس القارب.

ان ما يحصل للمواطنين من سلبيات او ايجابيات سوف ينعكس على النظام بنفس الدرجة. فلماذا لا تعمل الدولة على تقريب المصلحة بينها وبين المواطنين لصالح هذا البلد المتعثر؟ انها دعوة محبة للحكومة ان تبدأ في التفكير الجدي المحق للبلد في ارساء الخطوات الجادة للاصلاح من اجل هذا البلد المسكين الطيب.. والله المستعان.

