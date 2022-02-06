آراء

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

أحمد شوقي

وأنا صغير عشت في بيئة جميلة كجمال هذه الأبيات التي حفظناها، وومضات أخرى ما زالت بالذاكرة من كتب التربية الإسلامية واللغة العربية بسطورها، ومعها رسوم معبرة تناثرت في عقولنا طوال سنواتنا الدراسية، حفظنا آيات من القرآن الكريم وأحاديث رسولنا -عليه الصلاة والسلام- وصفحات أخذتنا برحلة لمعرفة الحضارات، وتعلمنا الدروس والعبر وعرفنا الرسالة الحقيقية لهذا الدين الذي يسعى إلى بناء إنسان صالح، مناهج منها تعلمنا بأن المسلم أخو المسلم، والأمانة يجب أن ترد لأصحابها، وتعلمنا بأن الصدق منجاة، وإفشاء السلام محبة، والنظافة من الإيمان، وبر الوالدين باب من أبواب الجنة، وتعلمنا مفاهيم منها صلة الرحم والإيثار والنصيحة والقناعة والرضا والإحسان والتوكل على الله والرحمة، وصفات أخرى جميلة ترسم ملامح ديننا الحنيف بداخلنا، حينها كان لوزارة التربية والتعليم الفضل بعد الله في زراعة هذه القيم في كيان كل طالب حتى استطعنا أن نرسم ملامح شخصيتنا المتميزة بالأخلاق ونقدر أهميتها كأساس لبناء هذه الأمة.

ومصدر آخر متمثل بالإعلام الذي كان له دور جميل أيضا في تلك الأيام، حزاوي حبابة، ماما أنيسة، الفنان الصغير، افتح يا سمسم، سلامتك، أخبار جهينة وبرامج أخرى كانت هادفة مدروسة وتحمل رسالة تدعم القيم وتدعو للأخلاق الحميدة.

ويأتي البيت بدوره المهم في صقل أخلاقنا وتحويلها إلى ممارسات يومية وعادات تجعلنا نتعامل بعفوية بأخلاق ديننا الحنيف مع الناس.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

لان الأخلاق هي القلب النابض لشخصيتنا، نجد الهجوم الأكبر الذي يشنه أعداؤنا علينا يحوم حول كسر قواعد الأخلاق وتغيير ملامح شخصيتنا العربية والإسلامية ومحاولة تطبيع الشغف المادي والتحرر الفكري الذي هو بعيد عن الإنسانية قبل الدين، لذا نحتاج بأن نطور من مناهجنا بهدف الحفاظ على قيمنا في جميع المستويات فوزارة التعليم يجب عليها التركيز على التربية أولا، وعلينا صناعة جهاز إعلامي يثبت للعالم بأننا أمة وسط نتقدم ونزدهر وعلى الكفة الأخرى نحافظ على قيمنا وأخلاقنا، ودور أولياء الأمور يحتاج الوعي في قياس مخاطر الافكار الهدامة وجدولة جرعات مضادة تجعل منهم قادرين على التمييز بين ملامح شخصيتنا وأي ملامح دخيلة عليها.

اعزائي يجب أن تتضافر الجهود كي نعيد ملامحنا التي تشوهت وندق ناقوس الخطر كي يشعر الجيل الجديد بالمسؤولية ويؤمن بأن قوتنا في كياننا السوي وبأن الأخلاق إن ذهبت ذهبت أمتنا معها.

