شبح الحرب على أوروبا

آراء

بات الهجوم الروسي على كييف امراً بيد القوات الروسية بعدما تم تخويلها من قبل الرئيس الروسي والكرملين خصوصا بعد حشد 170 الف مقاتل باسلحة ثقيلة ومدججين بالمعدات الخاصة لخوض غمار الحرب.

وبات حلف الناتو الذي وجد نفسه دون وجود الجانب الاميركي معه خصوصاً في بحر البلطيق حيث سحبت الولايات المتحدة قواتها البحرية من هناك وبقيت القوات الاوروبية من حلف الناتو بكثافة فهل سيكون الدور الاميركي اكبر من ذلك او لحماية قطعها البحرية من الصواريخ الروسية المدمرة قامت بسحب القطع البحرية لديها هناك دون تحديد مكانها الجديد.

اما وضع باقي قوات الحلف فوضعها جداً خطر والوضع لا ينقصه الا الشرارة الاولى فهل ستكون هذه الشرارة كفيلة بتحويل اوروبا الى جحيم وحرب ضروس قد تبدأ في لحظة بخطأ هنا اوهناك.

كل انظار العالم تتجه الى الحدود الروسية الاوكرانية نتيجة الحشود الضخمة من الجانبين واوروبا وما تمر به اوروبا من مناخ قاس.

ربما يكون التوتر الحاصل بين روسيا واوكرانيا هو أهم ما يشغل الأوروبيين، الذين أمضوا العامين الماضيين يصارعون -مثل باقي أنحاء العالم- فيروس كورونا، ومشاكل الاقتصاد، ومشاكل المناخ.

من الجانب الاخر يقف نحو 170 ألف جندي روسي مع معداتهم الثقيلة وأسلحتهم على الجانب الشرقي من الحدود الروسية الأوكرانية، فيما يقول موقع National interest الأميركي إنه «حشد بطبيعة غير عادية ومسبوقة لقوة ضاربة و «خارج عن المألوف».

ويضيف الموقع «لا تزال نوايا الكرملين الكاملة غير معروفة، وهي الطريقة التي يحبها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن».

وحذر مسؤولو الدفاع الأوكرانيون من أن هجوما روسيا سيأتي فى وقت مبكر من هذا الشهر او بداية الشهر القادم، وأضافوا أن سيناريو الغزو قد يشمل ليس فقط منطقة دونباس والتي يقطنها رعايا موالون الى روسيا الاتحادية ولكن عمليات الإنزال البرمائية قد تصل إلى موانئ البحر الأسود الأوكرانية.

ولا تستبعد واشنطن -بحسب الموقع- أن تكون هذه الأنشطة جزءا من حملة ضغط روسية أكبر لانتزاع تنازلات سياسية أو دبلوماسية من الغرب، ومع ذلك، يرى آخرون أن «الغزو الروسي ليس وشيكا ولا وهميا، بل ينبغي النظر إليه بدلا من ذلك على أنه حالة طوارئ عسكرية خطيرة».

واجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الروسى، سيرغي لافروف، فى ستوكهولم، الخميس الماضي وبوجود دول مثل المانيا وبريطانيا وفرنسا في الاجتماع ولم تسفر المباحثات بينهما الى اي حلول وتفيد وكالات الانباء ان المباحثات فشلت بعد اصرار روسيا على مطالبها التي قدمت للناتو وهي ابعاد ضم اوكرانيا الى الحلف لانها الحديقة الخلفية لروسيا ولعدم وصول الطرفين الى اتفاق مما زاد من تدهور الوضع الى التصعيد غير المسبوق واجواء حرب تلوح في افق الحدود الروسية الاوكرانية وقد أعرب بلينكن مرارا عن مخاوف إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن بشأن «خطط روسيا لتجديد العدوان على أوكرانيا»

وأضاف بلينكن لنظيره أن واشنطن لديها «التزام قوي جداً بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية».

ودعا بلينكن روسيا وأوكرانيا إلى الالتزام مجددا بتنفيذ اتفاقيات مينسك، وهي اتفاق سلام يحدد طريقا لاعادة دمج جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين الانفصاليتين الشرقيتين بأوكرانيا.

ورد الكرملين بتأكيد موقفه الذي طالما تمسك به وكرره بأن موسكو ليس لديها التزامات بموجب اتفاقات مينسك، وأن أي مفاوضات ستجري فقط بين كييف والجمهوريات الانفصالية.

ونفى بلينكن المخاوف التي سبق وأعرب عنها مسؤولون في الكرملين من أن أوكرانيا قد تستعد لشن هجوم كبير على الجمهوريات الانفصالية، وأضاف أن «أوكرانيا لا تشكل بأي حال من الأحوال تهديدا لروسيا أو تسعى إلى مواجهة تبرر تدخلا عسكريا روسيا».

وقالت إدارة بايدن إنها مستعدة لفرض عقوبات «عالية التأثير» في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما ردده الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.

وقال ستولتنبرغ لرويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع: «لقد أوضحنا جميعا أنه سيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه، والعقوبات هي أحد الخيارات».

ومن المرجح أن تشمل هذه العقوبات المرتقبة تدابير تهدف إلى عزل روسيا عن نظام سويفت للمعاملات العالمية، وهي خطوة يقول بعض الخبراء إنها ستوجه ضربة «كبيرة قصيرة الأجل» للاقتصاد الروسي.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز ان استطلاعات الرأي تشير إلى أن استخدام القوة العسكرية لإعادة أوكرانيا إلى الحظيرة الروسية من شأنه أن يضر بمكانة بوتين المحلية، وهذا أحد الأسباب التي تجعل المحللين الروس يشككون في أن بوتين قد يدفع فعلا لغزو كييف.

الخلاصة: الوضع في بحر البلطيق والبحر الاسود والحدود الروسية الاوكرانية والمشتعلة بالحشود غير المسبوقة لا ينقصها سوى الشرارة الاولى لبدء الحرب التي ستندلع لا محالة بعدما فشلت الدبلوماسية لوقف التصعيد الذي بات سمة الوضع على الحدود بينهما فهل ستدخل دول اخرى على الخط اذا اندلعت الحرب؟ وهل سينجر العالم الى حرب عالمية ثالثة؟.

اللهم إني أستودعك وطني الكويت فاحفظه من كل بلاء ومكروه.

