أسئلة ليست لها إجابات

آراء

«حزب، حركة، جماعة، تنظيم» كلها مسميات وإن اختلفت لكن دلالتها واحدة، مجموعة من الأفراد تجمعهم أفكار وأهداف ومعتقدات واحدة سواء كانت سياسية أو دينية أو أي نوع آخر فإن الرؤية واحدة، وغايتهم نشر فكرهم وثقافتهم عبر أكبر عدد ممكن من الناس وتحقيق الانتشار الواسع على الكرة الارضية، بغض النظر عن وسيلة النشر، وأيضا بغض النظر عن الخسائر التي تتسبب فيها هذه الجماعات (مادية وتشريد شعوب وأرواح أشخاص) المهم هو فرض قوتهم والعمل قدر الامكان ان تكون لهم هيبة لدى رؤساء الدول ولا يمنع من الوصول لمناصب في الحكومات الذي يعزز فرض السيطرة.

هم يعتقدون أنهم تنظيمات تمارس العملية الديموقراطية في اسلوبها وأن كل حزب أو جماعة أو أي من تلك المسميات له مبادئ تنظيمية وفكرية واجتماعية وله نظامه الداخلي الذي يحتكم إليه، وله برنامج محدد يبسط فيه هويته الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وله قداسته وأنهم منزهون عن الاخطاء.

قديما وقبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي كان يقتصر أعضاء هذه التنظيمات والاحزاب على أفراد الوطن الواحد ولابد للأعضاء من السفر للدعوة إلى الانضمام إلى جماعتهم، اليوم وبفضل هذه المواقع أصبح الانضمام أسهل وأصبحت هذه الجماعات تضم أشخاصا من أكثر من بلد ومن جنسيات مختلفة.

وعندما كانت هذه التنظيمات والاحزاب فقيرة طريقها لعدم وجود ممولين ما أدى إلى إجهاضها قبل ولادتها، لذلك كان يقتصر أعضاؤها والمنضمون لها على الفقراء ومن لديهم القصور الاجتماعي، في مقابل النشاط الذكي من قبل تلك الجماعات التي تنتهز مثل هذه الفرص؛ لتكونَ البديل الأمثل الذي يملأ حياتهم، ويحقق طموحاتهم، ويلبي حاجاتهم.

والآن وبعد أن أصبحت الدول تستغل وجود هذه الجماعات والاحزاب لمصالحها السياسية، أصبح تمولها ماديا ومعنويا بكل المجالات، لذا اصبحت هذه التنظيمات بحاجة إلى أكاديميين ومثقفين وكتاب وجميع أنواع الشهادات العلمية والأدبية، وتغدق عليهم بالاموال والتسهيلات الضرورية التي تلزم لشراء ولائهم والبقاء على عهدهم حيث إن وجودهم ضمن الاعضاء يضفي على هذه الجماعات صفة المصداقية ويعطيها أهمية علمية وثقافية.

من خلال قراءتي لكتاب عن حياة زعيم ومؤسس إحدى هذه التنظيمات استوقفني سؤال لكني لم أعرف له إجابة، ربما تكون اجابته لدى القارئ، لماذا وما السبب الذي يجعل شابا ثريا جداً في مقتبل العمر، ورث الثراء وكان منذ نعومة أظفاره مترف ومرفه يعيش بأمان بحضن أم تحبه جدا، حصل وفي سن مبكرة على كل متطلبات الحياة الكريمة التي يتمناها معظم الشباب في جميع دول العالم لكن لا يحصلون عليها إلا بعد المرور بمحطات من الزمن (شهادة ثم وظيفة ثم زواج ثم بيت وأطفال) هو كان لديه جميع هذه الاشياء في عمر المراهقة، وفي وقت كان ومازال فيه الكثير من الذين يكبرونه سنًا من الشباب المهجرين واللاجئين والمغتربين، ما عدا الشهادة للأسف رغم توفر البيئة المحيطة المناسبة لكنه وبالرجوع إلى سيرته في الكتاب ليس من المؤكد أنه أنهى تعليمه الجامعي فهو منشغل بالتنظيم وأموره.

لماذا ضحى هذا الشاب بكل هذه النعم بما فيها أطفاله ومستقبلهم، ما السبب؟

هل الدعوة للإسلام؟ (لم ينشر الرسول الاسلام بالقوة والإجبار)

هل حب لمساعدة الفقراء؟ (مساعدة متناقضة ذهب ضحيتها أرواح أبرياء).

هل الحياة الروتينية المملة التي تحتاج إثارة؟

هل شهوة الرئاسة التي حذر منها الرسول بقوله: «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة». لأن أي زعيم لهذا التنظيم ينادونه (الأمير)، والأمر لا يقتصر على هذا التنظيم كما ذكرت سابقا فهي حركات واحزاب كلها تتبع الطريقة ذاتها باختلاف المسميات.

وحب الرئاسة والسعي لها شهوة خفية في النفس، وكثير من الناس قد يزهد في الطعام والشراب والثياب لكن الزهد في الرئاسة عنده نجم سماوي لا يدرك. قال سفيان الثوري رحمه الله: «ما رأيت زهدا في شيء أقل منه في الرئاسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب فإن نوزع الرئاسة تحامى عليها وعادى»، لماذا أسئلة كثيرة لم أعرف لها اجابات، غير أنها النفس البشرية التي لا يعلم بنياتها غير رب العالمين، وأن بعض البشر غاياتهم لا تدرك.

هناك من لا يستطيع أن يكون إلا نفسه، يمارس قناعاته ولو خاصم من أجلها الدنيا، وهناك من يستطيع أن يكون غير نفسه يمارس طموحاته حتى لو صادق من أجلها الشيطان، وكلاهما ممقوت ومرضي عنه فى آن واحد، فالأول ممقوت من الناس ومرضي عنه من الحق، والثانى ممقوت من الحق ومرضي عنه من الناس. (ثروت الخرباوي)

بقلم : مريم الخالدي