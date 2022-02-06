الحكيم: لا معنى لأغلبية «لا تنتج حكومة ناجحة»

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكد رئيس تيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم، على ضرورة أن يكون رئيسا الجمهورية والحكومة قادرين على اتخاذ القرارات والخطوات الدستورية بعيداً عن الضغوط الحزبية. وفي كلمة القاها في النجف بذكرى استشهاد، السيد محمد باقر الحكيم، قال رئيس تيار الحكمة إن «الاحتكام الى قواعد الديموقراطية يجب أن يكون منهجا ملزما للجميع، فلا يحق لطرف أن يلجأ الى المعارضة غير السلمية ولا يحق لطرف آخر أن يمارس سلطته لقمع الآخرين وتصفيتهم وتهميشهم» واكد أن الساحة «تمر بمنعطفات وتحولات كبيرة تستدعي منا جميعا الانتباه والوعي المضاعف لنتمكن معاً من تجاوز آثارها السلبية وحصاد إيجابيتها لصالح شعبنا». وشدد على ان فلسطين «ستبقى قضيتنا المركزية عربياً وإسلامياً وسيبقى العراق مدافعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني».مشددا على ان العراق سيبقى «محصنا ضد التطبيع». واكد الحكيم أنه «لا معنى لأغلبية وطنية ضيقة أو واسعة من دون أن تنتج حكومة خدمية ناجحة تضع على عاتقها أولويات واقعية محددة بأسقف زمنية واضحة» منوهاً إلى أنه إذا «كانت الأغلبية الوطنية الضيقة راعية لذلك بلا تهديد لحق المكون الأكبر من الشعب فلنمض بها.. وإن كانت الأغلبية الواسعة راعية لمسار الخدمة الحكومية المطلوبة والنجاح المنشود وتقديمه على المصالح الخاصة فأهلاً بها»، وقال «إن وحدة كلمتنا وتوحيد صفوفنا وتحقيق طموحاتنا وأهدافنا يجب أن يبدأ من المكون الاجتماعي الأكبر في البلاد تمهيداً لوحدتنا على صعيد الوطن كله»، مضيفا انه «لا يمكن أن نتوقع تحقيق الوحدة الوطنية إذا كان المكون الأكبر مبعثراً متفرقاً مشتتاً متصارعاً، متراشقاً». ووصف الحكيم نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأنها لم تكن منصفة لتحالف القوى الوطنية ولتيار الحكمة وقال «لولا حرصنا الشديد على دعم العملية الديموقراطية في العراق وتمسكنا بمنهجنا الوطني الذي يقدم مصالح العراق على أي مصلحة أخرى لكان لدينا موقف مغاير من العملية الانتخابية برمتها».

وأكد الحكيم أنه أول الداعمين لوحدة الصف السياسي الكردي والصف السياسي السني في البلاد واحترام الخصوصيات الاجتماعية المطروحة من قبلهما مستدركاً بالقول «لكننا نريدها وحدة تمهد للوحدة الوطنية الكبرى.. لا أن تكون على حساب وحدة المكون الأكبر وحقوقه ووجوده وأدواره وامتداداته» ودعا الحكيم المجتمع الدولي والأشقاء والأصدقاء كافة إلى «اتخاذ موقف الحياد والتفهم لمسار الحوار الداخلي ومآلاته وعدم التلاعب باستراتيجية العراق الواحد الموحد القوي على حساب تكتيكات مكشوفة وآنية وغير مجدية» معتبراً أنّ «السيادة الوطنية تمثل أولوية قصوى في كل الظروف.. واليوم نمتلك من الخبرات الأمنية والعسكرية ما يمكننا من الاعتماد على أنفسنا دون الحاجة إلى قوات عسكرية أجنبية». كما حذر الحكيم مما وصفه بـ«الزهد بمؤسسة الحشد الشعبي»، مشيراً إلى أنّ «هذه المؤسسة قدمت الغالي والنفيس من أجل تلبية نداء الوطن والذود عنه وحماية شعبه».وأشار الحكيم إلى أن تياره سوف يكتفي بأدواره البرلمانية والاجتماعية والسياسية «في خدمة أبناء مناطقنا وشعبنا ولا نشترك في الحكومة المقبلة».

وقال إن أولى أولوياتنا التي يجب أن نحافظ عليها ونصونها ونعمل على تكريسها هي حرياتنا السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية، مشددا على انه «لا يمكن القبول بالتراجع عن ذلك أبدا، والعودة الى الاستبداد او الاحتكار او التفرد تحت أي ظرف ومن أي طرف كان».

وبهذا الصدد ندعو لأن يكون الدعم لأي مرشح في الحكومة القادمة خاضعاً للبرنامج الحكومي والأهلية الكاملة للمهام التنفيذية التي يمنحها المنصب لذلك المرشح.

