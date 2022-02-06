الصدر يعلق مفاوضات تشكيل الحكومة ويقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

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بغداد- الوكالات: أعلنت الكتلة الصدرية في العراق صباح امس وبشكل مفاجئ تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة. كما دعت الكتلة جميع نوابها إلى عدم حضور جلسة البرلمان المقبلة المقررة يوم غد الاثنين لاختيار رئيس للجمهورية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا الجمعة تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، في حال عدم استيفائه الشروط. وقال الصدر في تغريدة له على تويتر «إذا لم يكن مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني الحليف -بل مطلقا- لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط فأدعو نواب الإصلاح (تحالف سائرون) لعدم التصويت له». وأضاف «نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم»، دون أن يحدد الصدر في تغريدته الشروط الواجب توفرها في المرشح للرئاسة.

وتأتي تغريدة الصدر بعد أيام من تدقيق البرلمان السير الذاتية لمرشحي رئاسة الجمهورية، ومنحه الضوء الأخضر لـ25 مرشحا للتنافس على المنصب، من بينهم زيباري.

وكان الحزب الديموقراطي الكردستاني قد أعلن ترشيحه زيباري لمنصب رئيس الجمهورية بينما قدّم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح مرشحه للمنصب لدورة ثانية.

ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان. ويرفض نواب الإطار التنسيقي الشيعي التصويت لصالح زيباري على خلفية اتهامه بملفات فساد مالي خلال تسلمه وزارة المالية في حين لم يتضح موقفهم النهائي تجاه المرشحين الآخرين، بينما لم تعلن القوى المستقلة في البرلمان موقفها من المرشحين الآخرين لشغل منصب رئاسة الجمهورية.

