الولايات المتحدة تغازل إيران برفع «معظم العقوبات» وتجديد الإعفاءات

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أبدت الولايات المتحدة استعدادها لرفع معظم العقوبات عن إيران مع دخول مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا مرحلتها النهائية كما قدمت ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن «بادرة» جديدة باعادة العمل باعفاءات من العقوبات، في حين أكدت طهران أن أي اتفاق لا يمكنه أن يقيد حقها في تطوير برنامجها النووي السلمي.

ففي مقابلة مع شبكة «إم إس إن بي سي» الإخبارية الأميركية، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي إن بلاده تعتزم الإبقاء على بعض العقوبات على إيران رغم أنها سترفع غالبيتها. وأضاف مالي أن بلاده مستعدة لرفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرضها على إيران والتي تتعارض مع الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الكبرى. لكنه أشار إلى أن بعض العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب وتريد طهران رفعها لا علاقة لها بالاتفاق النووي وإنما بسلوكها، موضحا أن بلاده لديها اشتراطات بشأن ما تعنيه عودة إيران للامتثال للاتفاق النووي، مضيفا أنه لم يتم التوصل بعد لتفاهم بهذا الشأن.

وأكد مالي أن الوفد الأميركي سيعود إلى فيينا الأسبوع المقبل، محذرا من الوصول قريبا إلى النقطة التي ستكون فيها محاولة العودة للاتفاق النووي بمثابة إحياء للموتى، على حد تعبيره.

وقال أيضا إن إيران أصبحت على بعد أسابيع قليلة من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج قنبلة نووية، مشيرا إلى أن بلاده ستستخدم كل الأدوات لديها للضغط على إيران إذا اختارت طريقا مختلفا، وذلك للتأكد من أنها لا تستطيع الحصول على قنبلة نووية.

كما أشار المبعوث الأميركي الخاص بإيران إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني وتحدث عن خلاف في وجهات النظر بين الجانبين. وتأتي تصريحات مالي، في وقت أكدت الأطراف المشاركة في محادثات فيينا تحقيق تقدم بعد 8 جولات من المفاوضات غير المباشرة. في المقابل، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني على شمخاني امس في تغريدة على «تويتر» إنه لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد حق بلاده في تطوير برنامجها النووي السلمي. وكان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أكد استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق «جيد ومستدام ويمكن الوثوق به».

وفيما وُصف بأنه مبادرة تجاه إيران، وإن كان مجرد خطوة تقنية، أعادت الولايات المتحدة إعفاء طهران من العقوبات مع دخول محادثات فيينا المرحلة النهائية. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية إن هذا الإعفاء كان ضروريا للسماح بإجراء المباحثات الفنية التي تعد ضرورية للمحادثات الرامية إلى العودة إلى اتفاق 2015، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد أرسلت الخارجية تقريرا موقعا من الوزير أنتوني بلينكن، إلى الكونغرس، يوضح أن إعادة الإعفاء ستساعد المحادثات في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق.

وقال التقرير إن الإعفاء المتعلق بهذه الأنشطة يهدف لتسهيل المباحثات التي من شأنها أن تساعد في إبرام اتفاق حول العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، ووضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وأضاف التقرير الأميركي «الإعفاء يهدف أيضا لخدمة مصالح الولايات المتحدة في الأمن والحد من الانتشار النووي وفرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية». وكان هذا الإعفاء يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية.

