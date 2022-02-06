مشاورات أميركية - خليجية بشأن الاتفاق النووي

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشف دانيال بنايم نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، لشؤون شبه الجزيرة العربية، إن المبعوث الاميركي للمفاوضات مع ايران روبرت مالي أجرى اتصالات مع مسؤولين في كل دول مجلس التعاون الخليجي، أطلعهم فيها على ما وصلت إليه المحادثات النووية في فيينا، وتشاور معهم بشأن ما قد يحدث في حال فشل المسار الدبلوماسي في فيينا.

وأضاف بنايم في مقابلة مع قناة «الجزيرة» أنه كان جزءا من ذلك الحوار الذي وصفه بالجدي ويعكس عمق الشراكة والاحترام.

وكشف أن مالي ذهب إلى الخليج مرتين الخريف الماضي، وزار السعودية والإمارات وقطر ومقر مجلس التعاون الخليجي وأجرى محادثات مع جميع دول المجلس على مدى يومين.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن بلاده تعمل من أجل تقريب وجهات النظر في مفاوضات النووي الإيراني.

وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل الماضي سعيا لإحياء الاتفاق النووي، وبعد تعليقها نحو 5 أشهر، ابتداء من يونيو تم استئنافها أواخر نوفمبر 2021. وتشدد طهران على أولوية رفعٍ كاملٍ للعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار هذا الانسحاب. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والقوى الأوروبية على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، التي بدأت في التراجع عنها عام 2019 ردا على انسحاب واشنطن أحادي الجانب.

