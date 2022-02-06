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عربيات ودوليات

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عبد اللهيان: السعودية وإيران دولتان أساسيتان بالمنطقة


طهران- الوكالات: أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، على أن بلاده والمملكة العربية السعودية، دولتان أساسيتان بالمنطقة، معبرا عن التطلعات بان يسهم الحوار والتعاون بين البلدين في حل مشاكل المنطقة والعالم الاسلامي. جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان عبداللهيان في اتصال مع الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه. واشاد وزير الخارجية بجهود ابراهيم طه لاستئناف نشاطات مكتب البعثة الايرانية لدى مقر المنظمة الاسلامية في جدة حيث تطرق إلى عدد من القضايا والمشاكل التي تحوم بالعالم الاسلامي، منوها إلى «الدور المؤثر جدا»، والذي يضطلع به الامين العام للمنظمة الاسلامية في معالجتها. على الصعيد الآخر أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي عن «دعمه لعملية المفاوضات بين طهران والرياض ورحّب ابراهيم طه «بإعادة فتح مكتب البعثة الايرانية لدى التعاون الاسلامي في مدينة جدة.


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