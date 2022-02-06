واشنطن تجدد رفضها للتطبيع مع الأسد

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شبه الجزيرة العربية، دانيال بنآيم في تصريح لقناة «الجزيرة» القطرية أن الولايات المتحدة ترفض أي تطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال بنآيم إن موقف الولايات المتحدة يعارض أي تطبيع مع سورية، وإنها لن تدعم قيام الآخرين بهذا التطبيع. وأضاف المسؤول الأميركي «لا نعتقد أن بشار الأسد قام بما يكفي لإعادة تأهيله دوليا، وقد أوضحنا الموقف الأميركي والقانون الأميركي المرتبط بهذا الشأن لدول المنطقة». وفي يناير الماضي، قام رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز من الديموقراطيين وكبير الجمهوريين في اللجنة جيم ريش، وأعضاء آخرون بالكونغرس بإرسال رسالة إلى الرئيس جو بايدن للإعراب عن القلق من أن عددا من الشركاء يواصلون ترسيخ علاقاتهم الرسمية وغير الرسمية مع نظام الأسد.