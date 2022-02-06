«تحالف الأولمبياد».. الصين وروسيا تتحدان ضد «الناتو»

عربيات ودوليات

بكين - الوكالات: فتح تحالف جديد بين روسيا والصين على وقع أزمة أوكرانيا الباب لـ«عصر جديد» في العلاقات بين القوى الدولية وهو ما قد يزيد التوتر بين واشنطن وموسكو، ويجعل كييف أول ساحة للحرب الباردة الجديدة. وهذا التحالف تبلورت لبنته الأولى، في توقيع الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في بكين، وثيقة مشتركة تحت شعار دخول العلاقات الدولية لعصر جديد وباسم «الإعلان المشترك بخصوص دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا والتنمية المستدامة».

والوثيقة المكونة من 31 بندا أكدت تأييد البلدين تشكيل نوع جديد من العلاقات بين القوى العالمية على أساس الاحترام والتعايش السلمي، والتمسك بحزم بحُرمة نتائج الحرب العالمية الثانية والنظام العالمي القائم بعد الحرب.وقالت الوثيقة في شقها الأمني إن الدولتين تصران على ضرورة إزالة الولايات المتحدة السريع لمخزوناتها من الأسلحة الكيماوية ووقف «التدخلات السلبية» الأميركية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. وعبرا عن قلقهما من خطط واشنطن تطوير نظام الدفاع الصاروخي العالمي ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، معربا عن قلق موسكو وبكين حيال تحالف «أوكوس» كونه يزيد من خطر سباق التسلح بالمنطقة ويخلق مخاطر انتشار الأسلحة النووية.

وأعربت روسيا والصين، عن معارضتهما لاستمرار تمدد حلف «الناتو» وحثتا دول الحلف على «التخلي عن المناهج الإيديولوجية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، واحترام سيادة وأمن ومصالح دول أخرى». كما دعا الإعلان المشترك كافة القوى النووية إلى «التخلي عن عقلية الحرب الباردة» وتقليص الاعتماد على ترسانتها النووية في سياساتها الأمنية وسحب كل أسلحتها النووية المنتشرة خارج حدودها.

وتحسنت العلاقات بين الصين وروسيا بشكل كبير بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وتأسيس الاتحاد الروسي عام 1991. وبدأ التقارب الفعلي عام 1992، حيث أعلنا أنهما يسعيان إلى شراكة بناءة، وفي عام 1996، تقدما نحو «شراكة استراتيجية؛ حتى عام 2001، وقعا معاهدة «صداقة وتعاون». والبلدان يشتركان بحدود برية طويلة حُددت عام 1991، ووقعا على معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي 2001.

وفيما يتمتع البلدان بشراكة عسكرياً، اقتصادياً، وسياسياً، يتقاسمان نفس الموقف ويدعم كل منهما الآخر في عدة قضايا عالمية، كما يعارضان السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وخلال أول لقاء مباشر منذ بداية جائحة «كورونا» مع نظيره الصيني، قال بوتين إن العلاقات بين روسيا والصين اكتسبت طابعا غير مسبوق، يدعم كل منهما تنمية وتطور الآخر، مضيفا أن «البلدين جاران تجمعهما تقاليد قديمة من الصداقة والثقة». وأضاف الرئيس الروسي أن العلاقات بين روسيا والصين هي مثال جيد لبناء علاقات ثنائية جديرة بالاهتمام، وتتطور بشكل تدريجي بروح الصداقة والشراكة الاستراتيجية.

