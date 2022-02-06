فرنسا وألمانيا تقودان جهود التهدئة الأوروبية في أوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كثف الأوروبيون جهودهم الدبلوماسية لمنع اندلاع حرب على الخاصرة الشرقية للاتحاد الأوروبي بينما جددت واشنطن تهديدها لموسكو من عواقب وخيمة إذا اعتدت على كييف. وأعلن الكرملين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور موسكو يوم الاثنين المقبل،بينما يزورها المستشار الألماني أولاف شولتز في 15 فبراير لإجراء محادثات مع بوتين. ومن موسكو، سيتوجه ماكرون الثلاثاء إلى أوكرانيا التي يزورها شولتز أيضا في 14 فبراير الجاري. وتندرج زيارات ماكرون وشولتز إلى روسيا وأوكرانيا ضمن الجهود الدبلوماسية الأوروبية لتفادي اندلاع حرب في المنطقة كما أن فرنسا وألمانيا هما الوسيطان في النزاع بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا.وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في معرض تعليقه على زيارة ماكرون أن «مواضيع عدة مطروحة على جدول الأعمال. وستجري قبل أي شيء محادثات حول الضمانات الأمنية» التي تطالب بها موسكو أما بالنسبة إلى شولتز الذي ستكون هذه زيارته الأولى لروسيا منذ تولي مهامه، فقال بيسكوف إنه يتوقع «محادثات جوهرية».

من جهته جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الموقف الغربي، بأن أمام روسيا مسارين لحل الأزمة مع أوكرانيا. وأوضح خلال لقائه وزير الخارجية البولندي في واشنطن أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار والدبلوماسية، لكنها أيضا مستعدة لفرض عواقب وخيمة إذا اختارت روسيا العدوان في الأزمة مع كييف.

