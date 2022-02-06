بنس يكذب ترامب: لا يمكنني تغيير نتائج الانتخابات

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واشنطن - الوكالات: أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس أنه لم يكن لديه الحق في تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، معتبرا أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب «مخطئ» في زعمه أنه كان قادرا على فعل ذلك.

ورفض بنس خلال خطاب ألقاه في فلوريدا، مزاعم الرئيس الجمهوري السابق ترامب الذي يؤكد أن بنس بصفته نائباً للرئيس آنذاك كان بإمكانه منع التصديق على فوز جو بايدن في 6 يناير 2021. وكان آلاف من مناصري ترامب اقتحموا في ذلك اليوم مبنى الكابيتول، وعرقلوا عملية المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام ترامب، وأجبروا بنس الذي كان يترأس جلسة الكونغرس، على الاختباء. وقال بنس في تصريحات تتسم بكثير من الحزم «الرئيس ترامب قال إنه كان لي الحق في قَلب (نتيجة) الانتخابات، لكن الرئيس ترامب مخطئ». وأضاف «لم يكن لدي الحق في قلب نتيجة الانتخابات» مشددا على أن «الرئاسة ملك للشعب الأميركي وللشعب الأميركي وحده». وبنس وترامب مرشحان محتملان للرئاسة في انتخابات عام 2024 ويُنظر إلى خلافاتهما العلنية على أنها مناورة مبكرة في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري. الى ذلك وجه النواب الجمهوريون توبيخا لاثنين من زملائهم في تصعيد بارز لحملتهم ضد خصوم يعتبرون أنهم لا يدينون بالولاء لترامب. والنائبة ليز تشيني وزميلها آدم كينزينغر هما العضوان الجمهوريان الوحيدان في اللجنة الخاصة التي تحقق في أحداث الكابيتول العام الماضي. ويعتبر هذا النائبان خصمين للرئيس السابق الذي لا يزال يحكم قبضته على الحزب رغم خسارته الانتخابات عام 2020.

